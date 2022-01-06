В США продают автодом Вилла Смита: сколько стоит необычная недвижимость

Двухэтажный дом на колесах с кухней, просторным кинотеатром, кабинетом и санузлом обойдется покупателям в солидную сумму.

О необычном предложении сообщает ресурс The Drive. Рассказываем, что известно о недвижимости на колесах.

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Как выглядит автодом Вилла Смита

16-метровый двухэтажный трейлер под названием The Heat с общей жилой площадью 111 квадратных метров ездит на 22 колесах. Внутри может с комфортом разместиться до 30 человек. Жители и гости трейлера могут воспользоваться обеденной зоной, гостиной, кабинетом, ванной комнатой, спальнями, гримерной и кинотеатром.



Двухэтажный дом на колесах / Фото autoforum

Интересно, что в доме на колесах установлено 14 телевизоров. Отделка квартиры выполнена по спецзаказу. Так, кухня оснащена фурнитурой и гранитными столешницами стоимостью около 200 тысяч долларов, еще 30 тысяч было потрачено на кожаную отделку гостиной.

В доме на колесах насчитывается 14 телевизоров / Фото autoforum

Не обделен дом на колесах и современными технологиями – на разные электронные системы ушло 125 тысяч долларов.



Дом на колесах продается за 2,5 миллиона долларов / Фото autoforum

Сейчас это огромное здание на колесах продается за 2,5 миллиона долларов. Впрочем, в объявлении указано, что к моменту продажи все желающие могут арендовать его за 9 тысяч долларов в сутки.



Дом на колесах продается за 2,5 миллиона долларов / Фото autoforum

Как выглядит роскошный дом на колесах