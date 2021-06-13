В США продают необычный дом в водонапорной башне: сколько он стоит и как выглядит

В США недалеко от Лос-Анджелеса продают дом, который расположен в водонапорной башне Сансет-Бич. Здание построили в 1800-х годах для снабжения водой паровых поездов.

Теперь дом на побережье хотят продать за 4,95 миллиона долларов (134 миллиона гривен). Как он выглядит – смотрите ниже.

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Что известно о доме

Водонапорная башня Сансет-Бич высотой 30 метров расположена в 48 км от Лос-Анджелеса в районе Сил-Бич. Этот объект является исторической и архитектурной достопримечательностью, которая может стать уютным домом для небольшой семьи.

Владелец недвижимости Скотт Остлунд купил объект 5 лет назад за 1,5 миллиона долларов (40,5 миллиона гривен). Он сделал капитальный ремонт в здании и позволяет желающим заглянуть внутрь башни. Также он проводит там экскурсии.

Башня расположена на побережье / Фото 24world

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Что есть внутри

По словам Остлунда, в доме есть 4 спальни. Одну из них собственник посвятил калифорнийскому пирату XIX века Ипполиту де Бушару. Также внутри есть роскошная винтовая лестница из импортного дуба, прогулочная площадка, витражи, окна-иллюминаторы, гидромассажная ванна и лифт. Из окон дома открывается невероятный вид на всю Южную Калифорнию.

Как выглядит дом в водонапорной башне / Фото Mansion Global: