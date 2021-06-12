На продажу выставлено 19 домов по цене 1 куна (4,37 гривны). Кто и что может приобрести – читайте далее.

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Как возникла идея

Леград когда-то был вторым по величине населенным пунктом в Хорватии. После распада Австро-Венгрии в ХХ веке жителей в нем становилось все меньше. На данный момент в городе проживает около 2,2 тысячи жителей. Это в два раза меньше, чем 70 лет назад.

Для того чтобы исправить ситуацию, местные власти решили продать 19 пустых домов и заброшенных строений по цене 1 куна (4,37 гривны) за каждый объект. Состояние некоторых зданий плачевное – нет окон и дверей, а на стенах образовалась плесень.

Некоторые дома можно купить всего за 4,37 гривны / Фото Pixabay

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Кому продают дома

У властей есть определенные требования к покупателям. Новым жильцам города должно быть менее 40 лет. Также среди условий – платежеспособность и желание прожить в городе хотя бы 15 лет. При этом муниципалитет готов предоставить покупателям 25 тысяч кун (109 тысяч гривен) на ремонт. Жителям, которые приобретут дома из частной собственности, власти покроют 20% от стоимости.

По словам главы города Ивана Саболича, предложение заинтересовало иностранцев. В частности, власти получили запросы из Украины, Турции, России, Аргентины и Колумбии. Однако в Хорватию довольно сложно иммигрировать, поэтому пока что в Леграде живут только местные.

Покупателям должно быть менее 40 лет / Фото Pixabay