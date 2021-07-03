"Фабрика по производству детей": в США продают поместье скандального миллионера – фото

В США в штате Нью-Мексико выставили на продажу роскошное поместье. Оно принадлежало скандальному миллионеру, обвиняемому в педофилии, Джеффри Эпштейну.

Шикарное имение, где по словам нескольких девушек, Эпштейн издевался над жертвами, хотят реализовать по цене в 27,5 миллиона долларов (752 миллиона гривен). Как выглядит объект недвижимости – смотрите далее.

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Кто такой Джеффри Эпштейн Американский финансист, которого в 2005 году обвинили в растлении и сексуальных связях с несовершеннолетними. По информации американских СМИ, Эпштейн якобы предоставлял девушек известным людям. В своем доме он установил десятки камер для того, чтобы записывать связи влиятельных лиц с несовершеннолетними девушками.

Как судили Эпштейна

В 2006 году ему предъявили обвинение, однако миллионер признал себя виновным только по статье о принуждении к проституции несовершеннолетней девочки. Он был приговорен к 18 месяцам тюремного заключения, но получил возможность работать в офисе в центре города 6 дней в неделю. Через 13 месяцев Эпштейна отпустили. При этом с 2008 года он был зарегистрирован как сексуальный преступник.

Среди друзей Эпштейна много знаменитостей: Билл Клинтон, принц Эндрю, Дональд Трамп, Вуди Аллен и др.

После этого против него было подано множество исков. В июле 2019 года Джеффри Эпштейна арестовали по обвинению в сексуальной торговле. По словам свидетелей, агенты ФБР обнаружили в доме миллионера доказательства торговли людьми и тысячи фото с обнаженными женщинами и несовершеннолетними девушками. В августе 2019 года Эпштейна нашли мертвым в камере предварительного заключения – он совершил суицид.

Скандальное поместье хотят продать за 27,5 миллиона долларов / Фото realtor.com

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Что известно про имение

Площадь поместья – 3237 гектаров. В главном особняке площадью 2787 квадратных метров есть 4 спальни, просторный кабинет и библиотека. На территории резиденции расположена конюшня, сад, гостевой домик, теннисный корт и взлетно-посадочная полоса.

Девушки, которые выдвинули обвинения против Эпштейна, заявляли, что их насиловали в этом доме. Миллионер якобы хотел устроить в поместье "фабрику по производству детей".

Как выглядит дом скандального миллионера / Фото realtor.com: