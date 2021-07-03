Шикарний маєток, де за словами декількох дівчат, Епштайн знущався над жертвами, хочуть реалізувати за ціною у 27,5 мільйона доларів (752 мільйони гривень). Як виглядає об'єкт нерухомості – дивіться далі.

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Хто такий Джеффрі Епштайн Американський фінансист, якого у 2005 році звинуватили в розбещенні та сексуальних зв'язках з неповнолітніми. За інформацією американських ЗМІ, Епштайн нібито надавав дівчат відомим людям. У своєму будинку він встановив десятки камер для того, щоб записувати зв'язки впливових осіб з неповнолітніми дівчатами.

Як судили Епштайна

У 2006 році йому висунули обвинувачення, проте мільйонер визнав себе винним лише за статтею про примус до проституції неповнолітньої дівчинки. Він був засуджений до 18 місяців тюремного ув'язнення, але отримав можливість працювати в офісі у центрі міста 6 днів на тиждень. Через 13 місяців Епштайна відпустили. При цьому з 2008 року він був зареєстрований як сексуальний злочинець.

Серед друзів Епштайна багато знаменитостей: Білл Клінтон, принц Ендрю, Дональд Трамп, Вуді Аллен та ін.

Після цього проти нього було подано безліч позовів. У липні 2019 року Джеффрі Епштайна заарештували за звинуваченням у сексуальній торгівлі. За словами свідків, агенти ФБР виявили в будинку мільйонера докази торгівлі людьми і тисячі фото з оголеними жінками та неповнолітніми дівчатами. У серпні 2019 року Епштайна знайшли мертвим у камері попереднього ув'язнення – він скоїв суїцид.

Скандальний маєток хочуть продати за 27,5 мільйона доларів / Фото realtor.com

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Що відомо про маєток

Площа маєтку – 3237 гектарів. У головному особняку площею 2787 квадратних метрів є 4 спальні, просторий кабінет і бібліотека. На території резиденції розташована конюшня, сад, гостьовий будиночок, тенісний корт і злітно-посадкова смуга.

Дівчата, які висунули звинувачення проти Епштайна, заявляли, що їх ґвалтували в цьому будинку. Мільйонер нібито хотів влаштувати у маєтку "фабрику з виробництва дітей".

Як виглядає будинок скандального мільйонера / Фото realtor.com: