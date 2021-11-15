В США продают военный городок с 27 жилыми домами: сколько это стоит

На прошлой неделе стало известно, что на продажу выставили бывший военный городок Форт Вингейт, расположенный в штате Нью-Мексико. Территория была заброшена в 1910 году.

Риелторы, занимающиеся продажей Форт Вингейта, заинтересованы в покупателях, которые помогут городу восстановиться. Рассказываем, что известно о загадочном участке и какова его ориентированная цена.

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Что есть в городе



Местные здания / Фото New York Post

Покупатель получит город площадью 73 тысяч квадратных метров, кафе, почтовое выделение, заправку и парковку для авто, где насчитывается 80 домов на колесах. Кроме этого, в городке расположено 27 жилых домов. В соседнем населённом пункте функционирует школа.

Через дорогу расположена заброшенная военная база, которая использовалась для хранения взрывчатки времен Первой и Второй мировых войн.



Заправка в военном городке / Фото New York Post

История города

С 1890 по 1910 год здесь жили военные. С 1946 года городом управляет семья, сдавшая местную недвижимость в аренду. Нынешний владелец является начальником местной пожарной службы и полиции, однако готов передать управление городом другим людям. Поскольку он никогда не уезжал из Форт Вингейта, остальную жизнь мужчина мечтает провести в путешествиях.

В настоящее время цена всего города составляет 11 миллионов долларов.

До сих пор функционирующее кафе / Фото New York Post

По словам риелтора, некоторые киностудии страны уже обратились к ним с просьбой превратить это место в съемочную площадку, сохранив при этом атмосферу городка. Но пока поиск нацелен на людей, которые обеспечат безопасность и помогут развивать туристический потенциал местности.