На это зрелище собрались посмотреть местные жители. Как это было – смотрите на фото ниже.
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Что известно про объект
Дом на Пекан-стрит был построен в 1849 году. Нынешний владелец решил его уничтожить из-за того, что содержание обходилось слишком дорого. На месте старинной постройки хотели возвести павильон для пикников. На эту ситуацию обратили внимание члены исторического общества округа Вашингтон в штате. Они потребовали сохранить здание как одно из самых старинных в городе.
Здание потребовали сохранить / Фото AP
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Как перевозили здание
Местный бизнесмен Дэвид Далтон, услышав о ситуации, решил сохранить здание. Он заплатил 55 тысяч долларов (около 1,5 миллиона гривен) за его перевозку. 9 июня дом целиком погрузили на специальную платформу на колесах и перевезли на 60 метров на улицу Парк-стрит.
Перевозка здания стоила 55 тысяч долларов / Фото AP
Местные жители с удовольствием наблюдали за процессом / Фото AP
Новый владелец пока не решил, как будет использовать здание / Фото AP
Новый собственник не афиширует, что будет с домом. Известно, что он хочет установить его на высоком фундаменте и привести в порядок.