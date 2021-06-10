В США старинный дом целиком перевезли на другое место: фото, как это было

В городе Абингдон (штат Вирджиния, США) старинный дом целиком перевезли на другое место. Это удалось сделать с помощью специальной платформы.

На это зрелище собрались посмотреть местные жители. Как это было – смотрите на фото ниже.

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Что известно про объект

Дом на Пекан-стрит был построен в 1849 году. Нынешний владелец решил его уничтожить из-за того, что содержание обходилось слишком дорого. На месте старинной постройки хотели возвести павильон для пикников. На эту ситуацию обратили внимание члены исторического общества округа Вашингтон в штате. Они потребовали сохранить здание как одно из самых старинных в городе.

В петиции говорилось о том, что снос подобных зданий свидетельствует об утрате культурной самобытности и архитектурной эстетической красоты.

Здание потребовали сохранить / Фото AP

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Как перевозили здание

Местный бизнесмен Дэвид Далтон, услышав о ситуации, решил сохранить здание. Он заплатил 55 тысяч долларов (около 1,5 миллиона гривен) за его перевозку. 9 июня дом целиком погрузили на специальную платформу на колесах и перевезли на 60 метров на улицу Парк-стрит.

Перевозка здания стоила 55 тысяч долларов / Фото AP

Местные жители с удовольствием наблюдали за процессом / Фото AP

Новый владелец пока не решил, как будет использовать здание / Фото AP

Новый собственник не афиширует, что будет с домом. Известно, что он хочет установить его на высоком фундаменте и привести в порядок.