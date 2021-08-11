Вона хоче отримати за пентхаус 10 мільйонів доларів (268 мільйонів гривень). Як виглядає унікальний об'єкт – дивіться далі.

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Що відомо про об'єкт

Дизайнерка Ніколь Сассаман купила нерухомість у доньки засновників компанії Mattel Барбари Сігал кілька років тому. Вартість угоди не розкривалася. Нова власниця зробила ремонт і оформила інтер'єр у ляльковому стилі. Нині житло нагадує справжній будинок всесвітньо відомих Барбі та Кена.

У дизайні чітко простежується стиль Барбі / Фото The New York Post

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Що є у пентхаусі

Площа об'єкту нерухомості – близько 300 квадратних метрів. У ньому є простора вітальня зі скляним винним льохом, кухня з мармуру та кварцу, розкішна ванна кімната, робочий кабінет та гардеробна. З великого балкона відкривається неймовірний краєвид на місто. Усі меблі для домівки виконані на замовлення.

Як виглядає житло "Барбі" / Фото The New York Post, Douglas Elliman: