Карлин хочет показать, что обустроить уютное жилье можно не за все деньги и со вкусом. В старом автобусе они с мужем обустроили спальные места и кухонную зону, провели горячую воду и даже поставили туалет.

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Со старого автобуса на уютное жилье

Супруги приобрели автобус за 2 000 фунтов стерлингов, то есть он стоил почти 109 тысяч гривен. Внутри пара поставила собственноручно устроенную двухъярусную кровать и небольшой диван со столом, который раскладывается.

У двери муж с женой обустроили небольшую кухонную зону со столешницей и металлическим контейнером вместо умывальника.

Прошло примерно 2 месяца с тех пор, как мы начали строительство. Почти окончили внутреннюю часть салона, осталось положить пол и установить сиденье для водителя и пассажиров… Человек обустроил несколько ящиков над раковиной, которые поднимаются и выдвигаются. Также провел горячую воду и поставил туалет с компостным сепаратором,

– рассказала Карлин.

Двухъярусная кровать в переоборудованном автобусе / Фото Small Space Living

Пользователи фейсбук-группы, где опубликовали результат работы супругов, были в восторге. Они написали:

Какая отличная идея– очень мило;

Ого! Сколько красивых деталей! Удивительно, хорошая работа! Кто бы мог подумать, что внутри будет так просторно? Я в восторге! Наслаждайтесь!;

Люблю все эти маленькие штрихи, которые делают этот автобус настоящим домом на колесах.

Карлин говорит, что ее муж "мастер на все руры", поэтому супруги потратились только на строительные материалы.