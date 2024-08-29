Карлін хоче показати, що облаштувати затишне житло можна "не за всі гроші" та зі смаком. У старому автобусі вони з чоловіком облаштували спальні місця та кухонну зону, провели гарячу воду та навіть поставили туалет.

Зверніть увагу Чоловік переховується у своєму будинку, який наказали знести 14 років тому: що сталося

Зі старого автобуса на затишне житло

Подружжя придбало автобус за 2 000 фунтів стерлінгів, тобто він коштував майже 109 тисяч гривень. Усередині пара поставила власноруч змайстроване двоярусне ліжко та невеликий диван зі столом, який розкладається.

Біля дверей чоловік з дружиною облаштували невелику кухонну зону зі стільницею та металевим контейнером замість умивальника.

Минуло приблизно 2 місяці відтоді, як ми почали будівництво. Майже закінчили внутрішню частину салону, залишилося покласти підлогу і встановити сидіння для водія та пасажирів… Чоловік облаштував кілька ящиків над раковиною, які підіймаються та висуваються. Також провів гарячу воду та поставив туалет з компостним сепаратором,

– розповіла Карлін.

Двоярусне ліжко в переоблаштованому автобусі / Фото Small Space Living

Користувачі фейсбук-групи, де опублікували результат роботи подружжя, були в захваті. Вони написали:

Яка чудова ідея – дуже мило;

Ого! Стільки красивих деталей! Дивовижно, гарна робота! Хто б міг подумати, що всередині буде так просторо? Я в захваті! Насолоджуйтесь!;

Люблю всі ці маленькі штрихи, які роблять цей автобус справжнім домом на колесах.

Карлін каже, що її чоловік "майстер на всі рури", тому подружжя витратилось тільки на будівельні матеріали.