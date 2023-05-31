Дома не зря назвали "стеклянными леди". Ведь у них очень много панорамных окон и стеклянных дверей. Их создавали в течение 7 лет.

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В Венеции нет ничего подобного

"У вас есть три отдельных дома, построенные в честь "Разрисованных леди" в Сан-Франциско. Это уникально. Это имеет характер. В этом есть индивидуальность", – говорит агент по листингу Салли Форстер Джонс.

Дом площадью 390 квадратных метров имеет пять спален и пять полных ванных комнат. Интерьер комнат тоже впечатляет, может быть, даже больше, чем экстерьер.

Интерьер дома с трио "стеклянные леди" / Фото Noel Kleinman

"Люсия (название дома – 24 канал) в переводе с латыни означает "свет" и "олицетворяет яркую атмосферу дома". Остальные два дома называются Лорен и Мая", – рассказывает Салли Джонс.

Экстерьер дома "Люсия" / Фото Noel Kleinman

Каждая из "стеклянных леди" разная, но в то же время они похожи тем, что имеют много стеклянных элементов и очень светлые. Интерьер домов совсем отличается друг от друга.

Всего в доме четыре этажа. Основной люкс расположен на верхнем этаже с отдельным балконом. Рядом есть бассейн под открытым небом, редко встречающийся в Венеции. Также на крыше обустроена терраса.

Бассейн под открытым небом / Фото Noel Kleinman

"С самого входа в дом просто перехватывает дыхание. Творчество и воображение разработчиков действительно чрезвычайны", – говорит агент по листингу.