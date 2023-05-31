Будинки не дарма назвали "скляними леді". Адже вони мають дуже багато панорамних вікон та скляних дверей. Їх створювали протягом 7 років.

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У Венеції немає нічого подібного

"У вас є три окремі будинки, побудовані на честь "Розмальованих леді" в Сан-Франциско. Це унікально. Це має характер. У цьому є індивідуальність", – каже агент з лістингу Саллі Форстер Джонс.

Будинок площею 390 квадратних метрів має п'ять спалень і п'ять повних ванних кімнат. Інтер'єр кімнат теж вражає, можливо, навіть більше, ніж екстер'єр.

Інтер'єр будинку з тріо "скляні леді" / Фото Noel Kleinman

"Люсія (назва будинку – 24 канал) в перекладі з латини означає "світло" та "уособлює яскраву атмосферу дому". Інші два будинки називаються Лорен та Мая", – розповідає Саллі Джонс.

Екстер'єр будинку "Люсія" / Фото Noel Kleinman

Кожна зі "скляних леді" є різною, але водночас вони схожі тим, що мають багато скляних елементів та дуже світлі. Інтер'єр будинків зовсім відрізняється один від одного.

Загалом у будинку є чотири поверхи. Основний люкс розташований на верхньому поверсі з окремим балконом. Поруч є басейн просто неба, що рідко зустрічається у Венеції. Також на даху облаштована тераса.

Басейн просто неба / Фото Noel Kleinman

"Від самого входу в будинок просто перехоплює подих. Творчість і уява розробників справді надзвичайні", – каже агент з лістингу.