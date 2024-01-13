Дом площадью 515 квадратных метров продается после капитального ремонта интерьера, поэтому внутри все новое. Его построили еще в 1970 году, однако кажется, что ему всего несколько лет. Цена вопроса – 3,1 миллиона долларов.

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Изнутри кажется, будто это дом на дереве.

Роскошное жилье вмещает пять спален, четыре ванные комнаты, гостиную, кухню, столовую, гардеробную и гараж на четыре автомобиля. Агент по листингу говорит, что занимается продажей недвижимости уже 43 года, но это его "самый крутой дом" за все время. Он убеждает, что подобного в Хьюстоне нет.

Удивительные стеклянные стены действительно изюминкой дома. Создается впечатление, будто в каждый уголок заглядывают деревья. У дивана в гостиной вообще кажется, что жилье расположено где-то высоко на ветках.

Природа вокруг / Фото TK Images

Во время двухлетнего ремонта продавец, купивший дом в 2017 году, обновил кухню и основную спальню с ванной.

Вокруг этого модернистского чуда уже поднялась значительная шумиха. Агент говорит, что предложений было множество, но владелец все еще ждет чего-то особенного. Дом расположен в элитном жилом районе, где довольно тихо, невзирая на его популярность.

Роскошный и сдержанный интерьер / Фото TK Images

Вокруг кроме помещений есть только церкви и школы, а также магазины. Это идеальное место для спокойной жизни в одном из самых больших по количеству жителей городов в США.