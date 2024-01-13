Будинок площею 515 квадратних метрів продають після капітального ремонту інтер'єру, тому всередині все нове. Його збудували ще в 1970 році, проте здається, що йому лише кілька років. Ціна питання – 3,1 мільйона доларів.

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Зсередини здається, ніби це будинок на дереві

Розкішне житло вміщує п'ять спалень, чотири ванні кімнати, вітальню, кухню, їдальню, гардеробну і гараж на чотири авто. Агент з лістингу каже, що займається продажем нерухомості вже 43 роки, але це його "найкрутіший будинок" за весь час. Він переконує, що подібного в Г'юстоні немає.

Дивовижні скляні стіни є справді родзинкою будинку. Складається враження, ніби в кожен куточок зазирають дерева. Біля дивана у вітальні взагалі здається, що житло розташоване десь високо на гілках.

Природа довкола / Фото TK Images

Під час дворічного ремонту продавець, який придбав будинок у 2017 році, оновив кухню та основну спальню з ванною.

Навколо цього модерністського дива вже піднявся значний галас. Агент каже, що пропозицій було безліч, але власник все ще чекає на щось особливе. Будинок розташований в елітному житловому районі, де досить тихо, попри його популярність.

Розкішний і стриманий водночас інтер'єр / Фото TK Images

Довкола, крім помешкань, є лише церкви та школи, а також магазини. Це ідеальне місце для спокійного життя в одному з найбільших за кількістю жителів міст у США.