Это настоящая архитектурная жемчужина: продают дом со стеклянными стенами среди волшебной природы

В элитном районе известного американского города Хьюстон продают уникальное жилье. Это дом со стеклянными стенами, окруженный сказочной природой, которая словно стучит внутрь.

Дом площадью 515 квадратных метров продается после капитального ремонта интерьера, поэтому внутри все новое. Его построили еще в 1970 году, однако кажется, что ему всего несколько лет. Цена вопроса – 3,1 миллиона долларов.

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Изнутри кажется, будто это дом на дереве.

Роскошное жилье вмещает пять спален, четыре ванные комнаты, гостиную, кухню, столовую, гардеробную и гараж на четыре автомобиля. Агент по листингу говорит, что занимается продажей недвижимости уже 43 года, но это его "самый крутой дом" за все время. Он убеждает, что подобного в Хьюстоне нет.

Удивительные стеклянные стены действительно изюминкой дома. Создается впечатление, будто в каждый уголок заглядывают деревья. У дивана в гостиной вообще кажется, что жилье расположено где-то высоко на ветках.

Природа вокруг / Фото TK Images

Во время двухлетнего ремонта продавец, купивший дом в 2017 году, обновил кухню и основную спальню с ванной.

Вокруг этого модернистского чуда уже поднялась значительная шумиха. Агент говорит, что предложений было множество, но владелец все еще ждет чего-то особенного. Дом расположен в элитном жилом районе, где довольно тихо, невзирая на его популярность.

Роскошный и сдержанный интерьер / Фото TK Images

Вокруг кроме помещений есть только церкви и школы, а также магазины. Это идеальное место для спокойной жизни в одном из самых больших по количеству жителей городов в США.