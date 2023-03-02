Максимум природного света: как выглядит "стеклянный дом" в курортном стиле

Дом, получивший название "стеклянный дом", расположен в Канберре. Он является самым лучшим примером жилья в курортном стиле.

В доме почти все стены стеклянные, то есть состоят из панорамных окон и прозрачных дверей. Через это внутрь проникает много природного света, даже в пасмурную погоду.

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Что посмотреть внутри

Имение вмещает пять спален и четыре ванные комнаты. Общая площадь недвижимости – 1120 квадратных метров. Дом огражден высокими заборами и стратегически расположенными деревьями.

Я был там и в солнечную погоду и когда шел дождь. Там прекрасно в любое время,

– отмечает агент по недвижимости Саша Трпковски.



В доме всегда светло / Фото realestate

Ощущение простора и роскоши придают высокие потолки, нестандартная художественная галерея, мечтательная гардеробная, газовые камины в гостиной и главной спальне, гараж и магниевый бассейн. Тренажерный зал или дом у бассейна можно легко превратить в отдельную жилую площадь.

"Это идеальный вариант для проживания нескольких поколений с отдельной студией размером в однокомнатную квартиру", – сказал Трпковски.

Изысканная и минималистическая спальня / Фото realestate

Дом расположен недалеко от торговых комплексов Manuka и Kingston, популярных магазинов Griffith с изысканными ресторанами и магазинами органических продуктов.