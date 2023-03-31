Панорамные окна даже в кухне: в Сиэтле продают дом с необычными видами

Роскошный дом в Сиэтле почти полностью "стеклянный". Панорамные окна и двери есть даже в кухне, что позволяет наслаждаться невероятными видами повсюду.

Красивое здание имеет драматическую двухэтажную гостиную. Панорамных окон в доме так много, что его назвали "домом со стеклянными стенами". Изнутри дома открывается вид на озеро Вашингтон и гору Ренье.

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"Стеклянный дом"

Площадь жилья составляет 235 квадратных метров. Дом вмещает три спальни и две ванные комнаты. Интерьер дома максимально приближен к природе. Там почти все сделано из дерева.

Нынешний владелец дома заполучил недвижимость в 1960-х годах. Тот, кто купит жилье в ближайшее время, будет третьим владельцем.

С дома открываются виды на гору и озеро / Фото Realtor

Район Авиэйшн-Гайтс в Сиэтле, где расположена недвижимость, достаточно привлекательно. Здесь невероятная природа, есть школы, рестораны, парки и тропа Берка-Гилмана.

Агент по листингу Таня Теккерей Уилсон отмечает, что продавец "хочет найти кого-то, кто будет ценить дом и жить в нем", вместо того чтобы перестраивать участок. Дом появился на рынке в середине марта за 1,8 миллиона долларов.