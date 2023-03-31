Красива будівля має драматичну двоповерхову вітальню. Панорамних вікон у домі так багато, що його назвали "будинком зі скляними стінами". Зсередини помешкання відкривається краєвид на озеро Вашингтон і гору Реньє.

Зверніть увагу Як перевірити забудовника в період воєнного стану: покрокова інструкція

"Скляний будинок"

Площа житла становить 235 квадратних метрів. Дім вміщує три спальні та дві ванні кімнати. Інтер‘єр будинку максимально наближений до природи. Там майже все зроблене з дерева.

Нинішній господар будинку придбав нерухомість у 1960-х роках. Той, хто купить житло найближчим часом, буде лише третім власником.

З будинку відкриваються краєвиди на гору та озеро / Фото Realtor

Район Авіейшн-Гайтс у Сіетлі, де розміщена нерухомість, досить привабливе. Тут неймовірна природа, є школи, ресторани, парки та стежка Берка-Гілмана.

Агент з лістингу Таня Теккерей Вілсон зазначає, що продавець "хоче знайти когось, хто буде цінувати будинок і жити в ньому", замість того, щоб перебудовувати ділянку. Будинок з’явився на ринку в середині березня за 1,8 мільйона доларів.