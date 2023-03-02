Поражающая геометрия: что нужно знать о стиле баугауз

Баугауз – это о практичности, умеренном количестве деталей и стремлении к комфорту. Особенностью этого стиля есть использование геометрических фигур.

Это направление появилось в Германии в начале ХХ века, и сразу стало популярным среди населения со средним достатком. Позже стиль получил признание и в других странах.

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Стиль баугауз

Его характерными чертами являются:

доступность;

простота;

использование качественных материалов;

отсутствие декора;

эргономичность.

Встроенная мебель, простые формы и минимум вещей – коротко об основном.

Баугауз предполагает минимум декора / Фото Getty Images

Какие материалы используют

Баугауз сразу заметен в интерьере: прямые линии, строгие геометрические формы, наличие металла, отсутствие нефункциональных элементов. Светлый высокий потолок, пол из ламината, паркета, линолеума. Искусственные материалы эффектно смотрятся с кожей, деревом, камнем и стеклом.

Диваны и кресла обтянуты грубой тканью, кожей с металлическими вставками, отсутствуют подлокотники. Встроенные шкафы выполнены в строгом дизайне.

Освещение

Баугауз предполагает богатый свет, расширяющий пространство. Даже небольшая комната, исполненная в этом стиле, будет выглядеть уютной и просторной.

Комнаты хорошо освещены / Фото Livingetc

Цвет

Цветовая гамма представлена сочетанием теплых и холодных оттенков. Камень гармонирует с деревом, металл или стекло – с грубым текстилем и кожей. В большинстве случаев используют только натуральные цвета: белый, песочный, молочный, кофе с молоком и чёрный. В некоторых случаях допускается минимальное присутствие зеленого, красного, желтого и синего цвета.

Декор

Баугауз внес изменения в оформление. Этот тренд побуждает видеть красоту в простых линиях, металлическом каркасе и геометрических формах. Если вы поклонник элегантной простоты – это определенно ваш стиль.