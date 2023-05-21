Обычно кухня – это ограниченное и узкое помещение. Однако в этой небольшой комнате можно создать простор мечты с помощью камбузного стиля.

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Что такое камбузная кухня

Дизайн кухни назвали камбузным из-за сходства с кухней на корабле, которую иногда называют камбузом. Такая кухня имеет форму длинного коридора с верхними и нижними шкафами с обеих сторон коридора.

По бокам расположены параллельные стойки с бытовой техникой. Некоторые кухни "на камбузе" имеют обеденную зону, обустроенную в конце шкафов, или как продолжение пространства стойки в форме небольшого острова.

Преимущества и недостатки камбузной кухни

Среди плюсов:

кухонный камбуз имеет форму, облегчающую приготовление пищи методом близкого расположения всех столешниц и приборов друг у друга;

все доступнее, чем на большей площади.

кухню с камбузом убирать легче и быстрее кухни большего размера.

Вот какие минусы:

кухня на камбуге – это прежде всего об узкой планировке кухни. Это усложняет пребывание нескольких человек на кухне одновременно;

иногда не хватает места для хранения;

В этом типе планировки может показаться, что в кухне не хватает визуального интереса, поскольку все шкафы и столешницы сливаются вместе в длинную линию.

Идеи и вдохновение для кухни в стиле камбуз

Длинная, узкая кухня со столешницами с обеих сторон / Фото deVOL

Удачная попытка воссоздать камбузную кухню в большем помещении / Фото Harvey Jones

Высокие шкафы со встроенной техникой / Фото Naked Kitchens