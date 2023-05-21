Кухня в стиле камбуз: этот дизайн действительно уникален
Источник:Homedit
Кухня в стиле камбуз является одним из основных способов планировки любой кухни. Просто об этом немногие из нас догадывались.
Обычно кухня – это ограниченное и узкое помещение. Однако в этой небольшой комнате можно создать простор мечты с помощью камбузного стиля.
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Что такое камбузная кухня
Дизайн кухни назвали камбузным из-за сходства с кухней на корабле, которую иногда называют камбузом. Такая кухня имеет форму длинного коридора с верхними и нижними шкафами с обеих сторон коридора.
По бокам расположены параллельные стойки с бытовой техникой. Некоторые кухни "на камбузе" имеют обеденную зону, обустроенную в конце шкафов, или как продолжение пространства стойки в форме небольшого острова.
Преимущества и недостатки камбузной кухни
Среди плюсов:
- кухонный камбуз имеет форму, облегчающую приготовление пищи методом близкого расположения всех столешниц и приборов друг у друга;
- все доступнее, чем на большей площади.
- кухню с камбузом убирать легче и быстрее кухни большего размера.
Вот какие минусы:
- кухня на камбуге – это прежде всего об узкой планировке кухни. Это усложняет пребывание нескольких человек на кухне одновременно;
- иногда не хватает места для хранения;
- В этом типе планировки может показаться, что в кухне не хватает визуального интереса, поскольку все шкафы и столешницы сливаются вместе в длинную линию.