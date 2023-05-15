Этот дом пережил тотальную конвертацию и из громкого исторического паба превратился в уютное жилье. Как сейчас выглядит лондонское жилье, делимся дальше.

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Как паб превратился в дом

Когда-то западная улица Perrers Road была переполнена шумом и смехом местного популярного лондонского паба. Сегодня он появился на рынке недвижимости, однако в совершенно другой роли – уютной квартири.

Пентхаус в классическом стиле с двумя спальнями и ванными комнатами теперь расположен в спокойной улице города, из которой шум сбежал сразу после закрытия заведения. Фасад дома имеет нежный и утонченный британский стиль, а сама квартира наполнена естественным светом и уютом.



Уютная гостиная / Фото House beautiful

Спальня с выходом на террасу / Фото House beautiful



Одна из спален дома / Фото House beautiful

На втором этаже разместилась большая кухня открытой планировки вместе с обеденной зоной, гостевая спальня, ванная комната и главная спальня, ведущая в частный внутренний дворик. Спустившись по ступенькам вы сможете добраться до гостиной с камином, встроенными шкафами и стеллажами для любимых книг или декора.

Улица и территория дома высажены деревьями, рядом есть парк и все другие удобства. На территории также предусмотрена зона отдыха. Стоимость квартиры составляет 1,25 миллиона фунтов стерлингов.