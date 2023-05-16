Райское место в Англии: этот дом вызывает восхищение

Кому-то хочется стильного дизайна и современной техники, кто-то стремится получить уют и приватность, а кто-то гонится за центральным расположением и инфраструктурными преимуществами.

Этот дом словно объединил в себе запросы большинства пользователей и заставил влюбиться в свою атмосферу.

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Дом в объятиях сада

Дом это место, в которое мы приходим забывать о своих рабочих проблемах, расслабляться, любить, радоваться и наполняться новыми силами. Его атмосфера, комфорт и приятный вашему глазу стиль будут только побуждать к этому.

Своей идиллией вдохновляет этот каменный коттедж в Кингеме, Чиппинг-Нортон. Английский уютный городок предлагает вам хорошее расположение в конце улочки, живописные виды и собственный уютный сад.

Дом снаружи / Фото House beautiful

Само же здание имеет два этажа и вмещает прихожую, гостиную с большим камином с дровяной печью, кабинет, спальню и ванную комнату. Внутри остается немало неомеблированного пространства, позволяющего новым владельцам создать идеальные комнаты по своему вкусу. Хвастается стильным ремонтом кухня и прихожая.



Уютная гостиная / Фото House beautiful



Ванная комната / Фото House beautiful



Кухня дома / Фото House beautiful



Оборудованная прихожая / Фото House beautiful

В ванной комнате много свободного пространства и уникальных деталей, а также оборудована большая гардеробная комната. По дому разбросаны детали для вдохновения от предыдущих владельцев, которые можно включить в свои дизайнерские креативы.



Уникальный сад на территории дома / Фото House beautiful

На десерт мы оставили цветущий сад. Он действительно стал изюминкой этого проекта, ведь укомплектован эксклюзивными растениями, цветами и кустарниками. Кроме ландшафтных творений, здесь вы найдете и оборудованное комфортное пространство для отдыха: дорожки устланы камнями, беседку и зону для вечеринок или посиделок с друзьями. Также есть кирпичное техническое здание для хранения необходимых садовых мелочей.

Стоит райское место 625 тысяч фунтов стерлингов.