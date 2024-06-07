Массированные обстрелы Харьковской области, Сумщины и Одессы вызвали новую волну внутренней миграции. Киевские риэлторы говорят, что большинство людей, которая решилась покинуть родной город, чаще всего перебираются в Киев. Это и вызвало рост цен на аренду в мае – июне.

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Цены на аренду в Киеве выросли на 15 – 20%

И хотя снимать квартиры стало дороже на 15 – 20%, сдают их очень быстро, особенно самые дешевые и средней стоимости. Как рассказала председатель Ассоциации специалистов по недвижимости Елена Гайдамаха, больше всего арендаторов в Киеве сейчас с Харьковщины.

На ситуацию в Киеве влияет миграция по стране. Спрос вырос за счет людей из прифронтовых регионов, которые выезжают из Запорожья, Харькова, Сум. За последние недели подавляющее большинство арендаторов было с Харьковщины. Сейчас квартиры сдаются очень быстро. Поскольку спрос вырос существенно, они вынуждены снимать по цене, которая есть,

– объяснила эксперт.

На 20% выросли самые дешевые квартиры – это помещение от 10 тысяч гривен. На 10 – 15% подорожало жилье стоимостью от 20 тысяч гривен.

У нас в управлении есть квартира, которая стоила 11 тысяч гривен, а в июне стала 13 тысяч – это плюс 20%, и никто не отказывается. Есть также квартиры на 21 и 24 этажах – и их берут даже несмотря на блэкаут,

– рассказала Елена Гайдамаха.

Однако из-за отключения электроэнергии, люди отдают предпочтение квартирам с газом. Ключевым преимуществом остается состояние квартиры и наличие там всего необходимого для проживания.

Сколько стоит снять жилье в разных районах

Медианная цена на аренду однокомнатных квартир с начала мая выросла с 14 тысяч до 15 тысяч. Двухкомнатная подорожала на две тысячи – с 21 000 до 23 000 гривен. Цена на трехкомнатную выросла с 37 тысяч до 40 тысяч гривен в месяц.

В июне самые дешевые однокомнатные квартиры можно найти в Деснянском, Святошинском и Днепровском районах. Там цены стартуют от 7 500 до 10 тысяч и 12 тысяч гривен. Двухкомнатные можно арендовать по цене от 10 до 13 тысяч гривен.

Самые дорогие квартиры в дальнейшем остаются в Печерском и Шевченковском районах. Однокомнатную можно снять за 29 тысяч и 20 тысяч гривен соответственно, а двухкомнатную – от 30 до 40 тысяч гривен.