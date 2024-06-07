Масовані обстріли Харківської області, Сумщини та Одеси спричинили нову хвилю внутрішньої міграції. Київські рієлтори кажуть, що більшість людей, яка зважилася покинути рідне місто, найчастіше перебираються до Києва. Це й спричинило зростання цін на оренду в травні – червні.

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Ціни на оренду в Києві зросли на 15 – 20%

І хоч винаймати квартири стало дорожче на 15 – 20%, здають їх дуже швидко, особливо найдешевші та середньої вартості. Як розповіла голова Асоціації фахівців з нерухомості Олена Гайдамаха, найбільше орендарів у Києві зараз із Харківщини.

На ситуацію в Києві впливає міграція по країні. Попит зріс за рахунок людей з прифронтових регіонів, які виїжджають із Запоріжжя, Харкова, Сум. За останні тижні переважна більшість орендарів була з Харківщини. Зараз квартири здаються дуже швидко. Оскільки попит зріс суттєво, вони вимушені знімати за ціною, яка є,

– пояснила експертка.

На 20% зросли найдешевші квартири – це помешкання від 10 тисяч гривень. На 10 – 15% подорожчало житло вартістю від 20 тисяч гривень.

У нас в управлінні є квартира, яка коштувала 11 тисяч гривень, а в червні стала 13 тисяч – це плюс 20%, і ніхто не відмовляється. Є також квартири на 21 і 24 поверхах – і їх беруть навіть попри блекаут,

– розповіла Олена Гайдамаха.

Проте через відключення електроенергії, люди віддають перевагу квартирам із газом. Ключовою перевагою залишається стан квартири й наявність там всього необхідного для проживання.

Скільки коштує винайняти житло в різних районах

Медіанна ціна на оренду однокімнатних квартир з початку травня зросла з 14 тисяч до 15 тисяч. Двокімнатна подорожчала на дві тисячі – з 21 000 до 23 000 гривень. Ціна на трикімнатну зросла з 37 тисяч до 40 тисяч гривень на місяць.

У червні найдешевші однокімнатні квартири можна знайти в Деснянському, Святошинському та Дніпровському районах. Там ціни стартують від 7 500 до 10 тисяч і 12 тисяч гривень. Двокімнатні можна орендувати за ціною від 10 до 13 тисяч гривень.

Найдорожчі квартири надалі залишаються у Печерському та Шевченківському районах. Однокімнатну можна винайняти за 29 тисяч та 20 тисяч гривень відповідно, а двокімнатну – від 30 до 40 тисяч гривень.