Рынок аренды недвижимости в регионах без активных боевых действий стабилизировался еще в конце весны прошлого года. Единственный город, где существенно выросли цены, – это Днепр.

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Как изменились цены на аренду в крупнейших городах

Киев

1–комнатные – 14 000 гривен (+7% за полгода);

2–комнатные – 20 000 гривен (+2% за полгода);

3–комнатные – 32 500 гривен (+4% за пол года).

Львов

1-комнатные – 15 500 гривен (+1% за полгода);

2-комнатные – 17 000 гривен (-5% за полгода);

3-комнатные – 19 450 гривен (-7% за полгода).

Днепр

1-комнатные – 10 500 гривен (+14% за полгода);

2-комнатные – 18 000 гривен (+33% за полгода);

3-комнатные – 19 000 гривен (+23% за полгода).

Одесса

1-комнатные – 7 350 гривен (–8% за пол года);

2-комнатные – 9 700 гривен (–3% за пол года);

3-комнатные – 15 450 гривен (+3% за полгода).

Харьков

1-комнатные – 4 000 гривен (цена не изменилась);

2-комнатные – 6 000 гривен (цена не изменилась);

3-комнатные – 8 050 гривен (+0,6% за пол года).

В августе–сентябре в столице и еще некоторых городах ощущалась сезонность. То есть цены росли и падали вместе со спросом. Хотя рынок стабилен уже почти год, аналитики прогнозируют, что сезонность в дальнейшем будет влиять на стоимость. Этой весной это также произойдет.