Ринок оренди нерухомості в регіонах без активних бойових дій стабілізувався ще в кінці весни минулого року. Єдине місто, де суттєво зросли ціни, – це Дніпро.

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Як змінилися ціни на оренду в найбільших містах

Київ

1–кімнатні – 14 000 гривень (+7% за пів року);

2–кімнатні – 20 000 гривень (+2% за пів року);

3–кімнатні – 32 500 гривень (+4% за пів року).

Львів

1-кімнатні – 15 500 гривень (+1% за пів року);

2-кімнатні – 17 000 гривень (-5% за пів року);

3-кімнатні – 19 450 гривень (-7% за пів року).

Дніпро

1-кімнатні – 10 500 гривень (+14% за пів року);

2-кімнатні – 18 000 гривень (+33% за пів року);

3-кімнатні – 19 000 гривень (+23% за пів року).

Одеса

1-кімнатні – 7 350 гривень (–8% за пів року);

2-кімнатні – 9 700 гривень (–3% за пів року);

3-кімнатні – 15 450 гривень (+3% за пів року).

Харків

1-кімнатні – 4 000 гривень (ціна не змінилася);

2-кімнатні – 6 000 гривень (ціна не змінилася);

3-кімнатні – 8 050 гривень (+0,6% за пів року).

У серпні–вересні в столиці та ще деяких містах відчувалася сезонність. Тобто ціни зростали й падали разом з попитом. Хоч ринок стабільний вже майже рік, аналітики прогнозують, що сезонність надалі впливатиме на вартість. Цієї весни це також відбудеться.