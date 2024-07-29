Где в Украине самые высокие цены на аренду квартир: список самых дорогих городов

В списке городов с самыми дорогими ценами на аренду преобладают западные. Однако самая высокая стоимость аренды не во Львове, как многие думают.

Самым дорогим городом сейчас является Ужгород, который уже не раз возглавлял список. Там средняя цена за аренду однокомнатной квартиры составляет 17 700 гривен, согласно данным ЛУН, передает Недвижимость 24.

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Список городов с самыми дорогими ценами на аренду

Два года назад самым дорогим городом был Львов, но теперь он уступил Ужгороду. Если средняя стоимость однокомнатной квартиры в Ужгороде составляет 17 700 гривен, то в Львове и Киеве – 16,5 тысячи и 15 тысяч гривен соответственно.

Далее по списку идут города с относительно одинаковой стоимостью:

Черновцы – 12 300 гривен;

Ивано-Франковск, Кропивницкий, Полтава, Ровно – 12 000 гривен;

Винница – 11 500 гривен;

Днепр – 11 000 гривен.

Что касается доступных цен на аренду жилья, то их можно найти в таких областных центрах:

Черкассы – 10 000 гривен;

Хмельницкий – 9 500 гривен;

Тернополь – 9 400 гривен.

В каких городах средняя стоимость самая низкая

Городами с самой дешевой арендой являются Харьков и Херсон. Там средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры составляет 4000 гривен. Также низкие цены в таких городах, как:

Чернигов – 5 800 гривен;

Запорожье – 5 500 гривен;

Сумы – 5 500 гривен;

Николаев – 5 000 гривен.

Интересно, что Одесса раньше была среди самых дорогих городов, аое сейчас занимает 14 место в списке. Средняя цена там составляет 7000 гривен.