Цены на жилье эконом-класса растут безумными темпами: сколько стоит "квадрат" в Киеве

Застройщики продолжают регулировать стоимость новостроек. В октябре рост цен несколько замедлился, наиболее подорожали киевские квартиры экономкласса.

Об этом сообщил основатель M4U Владимир Даниленко. Он пояснил, что рост цен в сегменте "эконом" связан с самой низкой маржинальностью соответствующих объектов.

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Цена зависит от класса жилья

По данным M4U, в октябре возобновились работы на 185 стройплощадках столицы. Это на 6,9% больше, чем в сентябре и на 26,3% меньше, чем до полномасштабного вторжения России.

Рост стоимости квадратного метра в строящихся объектах Киева в сентябре составил всего 1,7%, средняя стоимость по рынку – 60 477 гривен за квадратный метр.

Однако аналитики M4U отмечают смену тренда: если раньше наибольшую динамику цен показывали комфорт- и бизнес-классы, то в октябре самый высокий показатель – в эконом-классе, где квадратный метр в среднем подорожал на 8%, до 33 882 гривен. В то же время средняя стоимость комфорт-класса выросла всего на 2,7%, а бизнес-класса даже снизилась – на 0,5%. Квадратный метр в новостройках элит-класса вырос в цене на 2,5%.

Такая ситуация не типична для рынка недвижимости Киева последних лет, но вполне закономерна. Новые атаки на Киев и проблемы с энергетической инфраструктурой сокращают и без того низкий спрос. Девелоперы пытаются сдерживать рост цен и предлагать своим клиентам привлекательные условия покупки. В то же время, себестоимость строительства продолжает расти. В эконом-классе – самая низкая маржинальность, поэтому девелоперы вынуждены повышать цены, чтобы покрыть рост себестоимости.

– объяснил Даниленко.

По данным M4U, наибольшее количество предложений квартир сосредоточено в ценовом диапазоне 26 – 48 тысяч гривен за квадратный метр. В этом сегменте преобладают предложения "комфорта". Больше всего объектов, которые строят и продают, по-прежнему расположены в: