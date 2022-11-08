Про це повідомив засновник M4U Володимир Даниленко. Він пояснив, що зростання цін в сегменті "економ" пов'язане із найнижчою маржинальністю відповідних об'єктів.

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Ціна залежить від класу житла

За даними M4U, у жовтні відновилися роботи на 185 будівельних майданчиках столиці. Це на 6,9% більше, ніж у вересні, і на 26,3% менше, ніж до повномасштабного вторгнення Росії.

Зростання вартості квадратного метра в споруджуваних об'єктах Києва у вересні становило лише 1,7%, середня вартість по ринку – 60 477 гривень за квадратний метр.

Проте аналітики M4U відзначають зміну тренду: якщо раніше найбільшу динаміку цін показували комфорт- та бізнескласи, то в жовтні найвищий показник – в економкласі, де квадратний метр у середньому подорожчав на 8%, до 33 882 гривень. Водночас середня вартість комфорткласу зросла лише на 2,7%, а бізнескласу навіть знизилася – на 0,5%. Квадратний метр у новобудовах еліткласу зріс у ціні на 2,5%.

Така ситуація не типова для ринку нерухомості Києва останніх років, але цілком закономірна. Нові атаки на Київ та проблеми з енергетичною інфраструктурою скорочують і без того низький попит. Девелопери намагаються стримувати зростання цін і пропонувати своїм клієнтам привабливі умови купівлі. Водночас собівартість будівництва продовжує зростати. В економкласі – найнижча маржинальність, тому девелопери змушені підвищувати ціни, щоб покрити зростання собівартості,

– пояснив Даниленко.

За даними M4U, найбільша кількість пропозицій квартир зосереджена в ціновому діапазоні 26 – 48 тисяч гривень за квадратний метр. У цьому сегменті переважають пропозиції "комфорту". Найбільше об'єктів, які будують і продають, як і раніше, розташовано у: