Квартиры в новостройках: на сколько вырастут цены на первичном рынке в этом году

Цены на жилье в новостройках могут расти по разным причинам. Но в этом году повышение стоимости прогнозируют из-за увеличения себестоимости строительства.

За прошлый год средневзвешенный рост себестоимости строительства составил +40%. В 2024 этот показатель тоже может быть высоким, рассказала в комментарии 24 Канала обозреватель рынка недвижимости Виктория Берещак.

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Цены могут вырасти в новостройках конкретных городов

Рост себестоимости строительства на повышение цен повлияет лишь отчасти из-за серьезного сдерживающего фактора – ограниченный платежеспособный спрос.

Думаю, что средняя стоимость квадрата на первичке в киевском регионе за первое полугодие вырастет в пределах 15% в гривне, во Львове этот показатель может быть похожим, погрешность в пределах 3 – 5% в зависимости от уровня спроса в регионе. Подобный потенциал к росту также имеют города-хабы типа Ужгорода, Ивано-Франковска,

– прогнозирует Виктория Берещак.

На определенные помещения будет повышен спрос, например, на квартиры в полифункциональных комплексах кластерной застройки с миксом инфраструктуры многофункционального комплекса по концепции город в городе или 15-минутного города (точечная застройка в выигрышной локации, где есть все необходимое в пределах прогулки пешком).

Там рост цен при условии продуманной концепции и высокой строительной динамики будет более заметным – не менее +5 – 8% средних показателей.

Существует дефицит рабочей силы

Экспрезидент Ассоциации специалистов по недвижимости Юрий Пита тоже прогнозирует, что цены на первичном рынке могут возрасти в пределах 15%. На это, в частности, будет влиять дефицит рабочей силы.

Застройщики будут вынуждены повысить зарплаты, что, с одной стороны, увеличит стоимость строительства, а с другой стороны, создаст риск несвоевременного завершения строительства объектов, что негативно отразится на настроении инвестора.