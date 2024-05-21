Цены на квартиры в Украине выросли более чем на 15% за год: какие квартиры подорожали больше всего

В первом квартале цены на жилую недвижимость в Украине повысились примерно на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это касается стоимости жилья и на первичном, и на вторичном рынках.

Рост цен на жилье в пять раз выше, чем официальный уровень годовой инфляции – 3,2%. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

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На первичном рынке цены выросли больше

Стоимость квартир на первичном рынке выросла на 17,6% за год, а на вторичном – на 15,3%.

Однокомнатные квартиры в новостройках стали дороже на 17,8%, а на вторичном рынке – на 15,9%. Двухкомнатные квартиры на первичном рынке подорожали на 17,5%, на вторичном – на 15,2%.

Цены на трехкомнатное жилье в новостройках выросли больше всего – на 17,9%. На вторичном этот показатель составляет +15,5%.



За год стоимость квартир выросла / Данные Госстата

В то же время объемы нового жилищного строительства в Украине спадают. За год отрицательный показатель достиг 37%.

Какие сейчас цены в новостройках в западных городах

Средняя цена за квадратный метр во Львове достигает 55 тысяч гривен, в Ужгороде – 39 тысяч гривен за квадрат, а в Черновцах – 38 тысяч гривен за квадрат.

Наибольшим спросом пользуются однокомнатные квартиры площадью 45 квадратных метров. Во Львове такие квартиры стоят в среднем 55 - 60 тысяч долларов, в Ужгороде – от 40 до 50 тысяч долларов, а в Черновцах – от 35 до 45 тысяч долларов.