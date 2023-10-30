Однокімнатні квартири, як правило, мають найбільший попит. Експерти OLX Нерухомість розповідають про зміни, які відбулись протягом останнього року, а також про ситуацію із цінами на вторинному ринку у 5-х найбільших містах України, передає 24 Канал.

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Як змінилися ціни на однокімнатні квартири за останній рік

Якщо аналізувати ціни в столиці, то середня вартість житла з однією кімнатою зросла на 16% і становить зараз 2,9 мільйона гривень. Разом із тим зафіксували значне збільшення кількості пропозицій. За останній рік оголошень про продаж однокімнатної квартири у Києві стало більше на 47%.

В Одесі середня вартість однокімнатної квартири на вторинному ринку зросла 12,6% і зараз становить 1,6 мільйона гривень. Кількість пропозиції суттєво не змінилася, адже показник збільшився всього лише на 8%. У Львові середня ціна на однокімнатну квартиру зросла на 14,3% – до 1,7 мільйона гривень, а кількість пропозицій збільшилась на 16,5%.

Хоча Харків та Дніпро розташовані відносно недалеко від зони проведення бойових дій, ціни на однокімнатне житло там теж зросли. У Дніпрі показник зростання становить 15,4% (на 1,2 мільйона гривень), у Харкові – на 8% (на 885 тисяч гривень).

Що стосується кількості пропозицій, то в Харкові через напружену безпекову ситуацію та регулярні обстріли, відбувся великий "стрибок" у кількості оголошень про продаж однокімнатних квартир. За останній рік їх стало більше на 267%. У Дніпрі зростання пропозицій житла незначне – лише +8% протягом останнього року.