Арендная плата к цене за однокомнатную квартиру: сколько лет надо откладывать

Аналитики конвертировали среднюю стоимость аренды во всех городах Украины в годы, в течение которых можно приобрести собственную квартиру. Например, в Киеве откладывать арендную плату, чтобы купить однокомнатное жилье, надо 17 лет.

То есть, если откладывать деньги, которые ежемесячно арендаторы тратят на оплату однокомнатного жилья, на свою квартиру удастся накопить за 17 лет. Об этом стало известно из отчета DIM.RIA, сообщает Недвижимость 24.

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Цена за однокомнатную квартиру в годах аренды

Чтобы приобрести однокомнатную квартиру в Харькове, надо также накапливать арендную плату в течение 17 лет. Однако есть города, где нужно откладывать еще дольше:

Одесса, Сумы, Черновцы – 20 лет;

Тернополь, Херсон – 18 лет.

Сколько лет надо откладывать на собственное жилье / Инфографика DIM.RIA

В западных областях, кроме Тернополя, собирать на однокомнатную квартиру тоже нужно более десяти лет:

Луцк и Хмельницкий – 12 лет;

Ровно, Ивано-Франковск, Ужгород – 14 лет;

Львов – 16 лет.

Меньше всего собирать на квартиру придется в Запорожье. Горожанам на это нужно 9 лет.

Как вырос спрос на аренду жилья за два года

Спрос на аренду жилья больше всего вырос в 2022 году во всех областях, кроме прифронтовых. Это было обусловлено началом полномасштабного вторжения и большим количеством ВПЛ.

За последний год ситуация не изменилась – спрос продолжает расти. Например, в Киевской области количество предложений аренды увеличилось на 38%, а в столице – на 36%.

В Одессе и Днепре этот показатель увеличился на 12%. Во Львовской и Одесской области – на 16%.