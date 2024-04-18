Тобто, якщо відкладати гроші, які щомісяця орендарі витрачають на оплату однокімнатного житла, на свою квартиру вдасться накопичити за 17 років. Про це стало відомо зі звіту DIM.RIA, повідомляє Нерухомість 24.

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Ціна за однокімнатну квартиру в роках оренди

Щоб придбати однокімнатну квартиру в Харкові, треба також накопичувати орендну плату протягом 17 років. Проте є міста, де потрібно відкладати ще довше:

Одеса, Суми, Чернівці – 20 років;

Тернопіль, Херсон – 18 років.

Скільки років треба відкладати на власне житло / Інфографіка DIM.RIA

В західних областях, окрім Тернополя, збирати на однокімнатну квартиру теж потрібно понад десять років:

Луцьк і Хмельницький – 12 років;

Рівне, Івано-Франківськ, Ужгород – 14 років;

Львів – 16 років.

Найменше збирати на квартиру доведеться у Запоріжжі. Містянам на це потрібно 9 років.

Як зріс попит на оренду житла за два роки

Попит на оренду житла найбільше зріс у 2022 році у всіх областях, окрім прифронтових. Це було зумовлено початком повномасштабного вторгнення та великою кількістю ВПО.

За останній рік ситуація не змінилася – попит продовжує зростати. Наприклад, у Київській області кількість пропозицій оренди збільшилася на 38%, а в столиці – на 36%.

В Одесі та Дніпрі цей показник збільшився на 12%. У Львівській та Одеській області – на 16%.