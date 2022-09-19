Такими прогнозами делятся аналитики из OP Financial Group. По их данным, следует ожидать падения цен до 3%.

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Рынок недвижимости Финляндии существенно охладел после пикового 2021 года

По данным аналитиков, цены на жилье в Финляндии снизятся на 1 – 3% к 2023 году. Это объясняют комплексом нескольких факторов.

Пик на рынке недвижимости позади, спрос иссяк, а динамика цен становится все более приглушенной. Настроение рынка снижается, в частности, из-за роста процентных ставок, а также из-за подрыва экономической уверенности и увеличения расходов,

– рассказали в OP Financial Group.

В настоящее время финский рынок недвижимости остыл после 2021 года. Летом активность продолжала снижаться, падение продаж было особенно заметным в последние месяцы. Хотя средние цены на жилье продолжают расти, по данным OP Financial Group, годовой прирост и дальше будет составлять не более 1 – 2%.

По состоянию на второй квартал 2022 года цены на жилье выросли в среднем на 1,7% в годовом исчислении, что было обусловлено ростом цен за пределами крупнейших населенных пунктов Финляндии. В 6 крупнейших городах цены выросли на 1,4%, в других регионах подорожание составило в среднем 2,3%. Как свидетельствует статистика, в Хельсинки и Вантаа цены на жилье выросли менее чем на 1% в период с апреля по июнь.

Экономист Йоона Видгрен отметил, что в настоящее время строительство сокращается в результате роста стоимости строительства и строительных материалов. Ситуацию также будет корректировать падение спроса на новые квартиры.

Напомним. Финляндия считается одной из лучших стран проживания с детьми. Арендовать однокомнатную квартиру в стране можно в среднем за 18 000 – 23 415 гривен в месяц. Квадратный метр в квартирах от застройщиков стартует от 131 202 гривен. В отдаленных районах за аналогичную площадь попросят 80 600 гривен.