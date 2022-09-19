Такими прогнозами діляться аналітики із OP Financial Group. За їхніми даними, слід очікувати на падіння цін до 3%.

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Ринок нерухомості Фінляндії суттєво охолонув після пікового 2021 року

За даними аналітиків, ціни на житло у Фінляндії знизяться на 1 – 3% до 2023 року. Це пояснюють комплексом кількох чинників.

Пік на ринку нерухомості позаду, попит вичерпався, а динаміка цін стає все більш приглушеною. Настрій ринку знижується, зокрема, через зростання відсоткових ставок, а також через підрив економічної впевненості та збільшення витрат,

– розповіли в OP Financial Group.

Наразі фінський ринок нерухомості суттєво охолонув після 2021 року. Влітку активність продовжувала знижуватися, падіння продажів було особливо помітним в останні місяці. Хоча середні ціни на житло продовжують зростати, за даними OP Financial Group, річний приріст й надалі становитиме не більше ніж 1 – 2%.

Станом на другий квартал 2022 року, ціни на житло зросли в середньому на 1,7% у річному обчисленні, що було зумовлено зростанням цін за межами найбільших населених пунктів Фінляндії. У 6 найбільших містах ціни зросли на 1,4%, в інших регіонах подорожчання становило в середньому 2,3%. Як свідчить статистика, у Гельсінкі та Вантаа ціни на житло зросли менш ніж на 1% у період з квітня до червня.

Економіст Йоона Відгрен зазначив, що наразі будівництво скорочується внаслідок зростання вартості будівництва та будівельних матеріалів. Ситуацію також коректуватиме падіння попиту на нові квартири.

Нагадаємо. Фінляндія вважається однією із найкращих країн для проживання із дітьми. Орендувати однокімнатну квартиру у країні можна в середньому за 18 000 – 23 415 гривень на місяць. Квадратний метр у квартирах від забудовників стартує від 131 202 гривень. У віддалених районах за аналогічну площу попросять 80 600 гривень.