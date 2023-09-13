"Почти оригинальный" дом 1920-х годов появился на рынке просто по колоссальной цене. Его продают на 900 тысяч долларов дороже цены, по которой его продали ранее в 2021 году. В то же время состояние дома осталось почти таким же.

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Дом в плохом состоянии за огромную сумму

В объявлении нет изображений текущего состояния интерьера, казалось бы, нетронутого дома. Его всего два года назад продали нынешним владельцам, как он снова появился на рынке. Хозяева получили разрешение на строительство нового жилья на этом участке, но так и не принялись за работу.

Из фото ясно лишь то, что это кирпичный дом с деревянным балконом в задней части. Также есть гараж и небольшой двор.

Дом с задней стороны / Фото Realestate

В объявлении отмечено, что недвижимость "созрела для вдохновенного обновления или реконструкции". То есть новый владелец или владелица точно обречены на то, чтобы вложить в дом много денег.

В текущем состоянии дом имеет три спальни, одну ванную и место для двух автомобилей. Из окон можно любоваться видом на Тихий океан. Среди преимуществ – близость к пляжу и местным кафе.

Дом Tamarama расположен на блоке площадью 402 квадратных метров с выходом на северо-восток.

Тихий океан совсем рядом / Фото Realestate