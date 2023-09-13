"Майже оригінальний" будинок 1920-х років з'явився на ринку за просто колосальну ціну. Його продають на 900 тисяч доларів дорожче за ціну, за яку його продали раніше у 2021 році. Водночас стан будинку залишився майже таким же.

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Будинок у поганому стані за величезну суму

В оголошенні немає зображень поточного стану інтер'єру, здавалося б, недоторканого будинку. Його лише два роки тому продали теперішнім власникам, як він знову з'явився на ринку. Господарі отримали дозвіл на будівництво нового житла на цій ділянці, але так і не взялися за роботу.

З фото зрозуміло лише те, що це цегляний будинок з дерев'яним балконом у задній частині. Також є гараж та невеличке подвір'я.

Будинок із заднього боку / Фото Realestate

В оголошенні зазначено, що нерухомість "дозріла для натхненного оновлення або реконструкції". Тобто новий власник або власниця точно приречені на те, щоб вкласти в будинок багато коштів.

У поточному стані будинок має три спальні, одну ванну кімнату та місце для двох автомобілів. З вікон можна милуватися краєвидом на Тихий океан. Серед переваг – близькість до пляжу та місцевих кафе.

Будинок Tamarama розташований на блоці площею 402 квадратних метрів з виходом на північ-схід.