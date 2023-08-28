Столешницы "имеют силу" изменить ванную комнату до неузнаваемости. Хотя это лишь одна небольшая деталь, но она привлекает большое внимание всех, кто заходит внутрь.
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Выбирая столешницу для вашей ванной комнаты, важно учесть материал, внешний вид, долговечность и необходимый уход. Вот несколько вариантов, которые всегда актуальны.
Кварцевая столешница – долговечность и элегантность
Кварц является одним из самых прочных и красивых материалов для столешницы.
Мраморная столешница как дополнительная роскошная деталь
Мрамор является универсальным материалом, испытанным временем / Фото Drummonds
Стеклянная столешница для ценителей минимализма
Стекло достаточно устойчивое к пятнам и не прихотливое в уходе / Фото London Basin Co
Каменная столешница – природная красота
Камень добавляет природный шарм / Фото Mason Du Monde
Деревянная столешница как источник тепла и уюта
С помощью светлого дерева создают успокаивающую атмосферу / Фото Neptune