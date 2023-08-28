Как выбрать столешницу для ванной комнаты: вот несколько вариантов, которые обновят ваше пространство

Новая столешница может существенно изменить облик ванной комнаты. Это не только хорошая, но и бюджетная идея.

Столешницы "имеют силу" изменить ванную комнату до неузнаваемости. Хотя это лишь одна небольшая деталь, но она привлекает большое внимание всех, кто заходит внутрь.

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Выбирая столешницу для вашей ванной комнаты, важно учесть материал, внешний вид, долговечность и необходимый уход. Вот несколько вариантов, которые всегда актуальны.

Кварцевая столешница – долговечность и элегантность

Кварц является одним из самых прочных и красивых материалов для столешницы.

Мраморная столешница как дополнительная роскошная деталь

Мрамор является универсальным материалом, испытанным временем / Фото Drummonds

Стеклянная столешница для ценителей минимализма

Стекло достаточно устойчивое к пятнам и не прихотливое в уходе / Фото London Basin Co

Каменная столешница – природная красота

Камень добавляет природный шарм / Фото Mason Du Monde

Деревянная столешница как источник тепла и уюта

С помощью светлого дерева создают успокаивающую атмосферу / Фото Neptune