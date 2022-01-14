Строительство за 12 часов: как выглядит жилье, напечатанное на 3D-принтере

Будущее уже здесь. Это доказывают и дома, которые теперь можно построить за считанные часы, используя технологии 3D-принтеров.

Некоммерческая группа Habitat for Humanity недавно заключила партнерское соглашение с компанией Alquist, занимающейся 3D-печатью. В рамках партнерства компании запустили проект создания жилья для жительницы Вильямсбурга Эйприл Спрингфилд.

Читайте также С отделкой или без: какую квартиру купить, чтобы сэкономить время и средства

Печать бетонного фундамента и конструкций для каркаса трехкомнатного дома с двумя ванными комнатами, общей площадью 111 квадратных метров, заняла всего 12 часов.

Доступное жилье



Дом, напечатанный на 3D-принтере / Фото SWNS

Программа Habitat for Humanity призвана обеспечить население доступным жильем, не требующим серьезных затрат времени. В строительстве задействованы сами клиенты, спонсоры и волонтеры.

Эйприл Спрингфилд, приобщившаяся к проекту этого года, рассказывает, что работавшая над ее будущим жильем команда потратила суммарно 300 часов на реализацию конструкции и обустройство интерьера. В этом месяце она и ее 13-летний сын заехали в новый дом.



Дом, напечатанный на 3D-принтере / Фото SWNS

Программа предложила Спрингфилд ипотеку, предусматривающую выплату 30 процентов от каждого официального дохода. Впоследствии эти средства будут использованы для строительства других доступных домов в США.



Интерьер дома, напечатанного на 3D-принтере / Фото SWNS

Кроме того, Спрингфилд предоставили собственный 3D-принтер, который поможет распечатать новые дверные ручки, розетки или другие детали в случае их повреждения.



Интерьер дома, напечатанного на 3D-принтере / Фото SWNS

Разработчики программы отмечают, что здание полностью безопасно для окружающей среды, а использование бетона, напечатанного на 3D-принтере, может снизить стоимость строительства до 15% за метр квадратный. К тому же он обеспечивает качественную изоляцию, снижая стоимость отопления.

Интерьер дома, напечатанного на 3D-принтере / Фото SWNS