В Украине переселенцы смогут получать субсидию на аренду жилья: когда это реализуют

Министерство социальной политики разработало новый инструмент поддержки переселенцев – субсидию на аренду жилья. Узнайте, когда его планируют реализовать и как будут определять размер выплат.

Субсидию планируют реализовать в рамках экспериментального проекта в течение 2 лет. Размер помощи будет зависеть от четырех факторов.

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Субсидия на аренду жилья для ВПЛ

В Минсоцполитики отмечают, что часть ВПЛ проживают в специально оборудованных местах компактного проживания, например, в модульных городках, общежитиях и тому подобное. Но некоторым переселенцам община, в которой они проживают, не может предоставить такое временное жилье. Для этого Министерство социальной политики и разработало инструмент поддержки ВПЛ – субсидию на аренду жилья.

При расчете размера субсидий будут учитывать разницу в стоимости жилья. Ведь цена на аренду в Киеве, Николаеве, на Закарпатье или в небольшом населенном пункте существенно отличается. Также будут учитывать:

количество лиц в составе домохозяйства, которое арендует жилье;

доходы домохозяйства;

возможность оплачивать счета за аренду самостоятельно.

Чем ниже доходы, тем выше процент стоимости аренды будет покрывать субсидию. Сейчас проект этого решения согласовывают в правительстве. После утверждения уже с июня ВПЛ смогут воспользоваться помощью.

Какие дома больше всего покупают за жилищные сертификаты

В рамках проекта "еВідновлення" украинцы, которые потеряли дом из-за войны, могут получить жилищный сертификат. Им можно рассчитаться при покупке нового дома.

Поэтому 95% украинцев приобрели жилье за сертификат именно на вторичном рынке. Это связано с тем, что они хотят максимально быстро переехать в новый дом с семьей, а не хлопотать с ремонтами в новостройке.