Больше всего украинцы покупают за сертификат именно вторичное жилье. Об этом в эфире телемарафона рассказала председатель Комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк, сообщает 24 Канал.

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"95% сделок, которые мы сегодня видим, – это вторичный рынок"

Как объясняет Елена Шуляк, люди, которые потеряли жилье, хотят максимально быстро получить новое жилье и переехать туда с семьей. Поэтому они в основном выбирают вторичный рынок.

На первичном рынке спрос есть разве на те квартиры, которые уже построены и где сделан первичный ремонт. Однако совсем скоро тенденция может измениться.

"Сейчас мы ожидаем следующий этап программы: когда люди имеют разрушенные частные дома, но не хотят брать жилищный сертификат, а хотят иметь деньги, чтобы на своем участке отстроить дом. Сейчас мы уже видим тысячи таких заявок. Работают соответствующие комиссии при органах местного самоуправления, формируются соответствующие целевые средства, и мы ожидаем, что скоро будет налажена выплата именно по этому этапу программы", – сообщила Шуляк.

Она добавила, что более 50% разрушенного жилья – это частный сектор. Очень много украинцев хотят отстроить свой дом на этом же месте.

В каком городе заметно выросли цены в новостройках с 2024 года

Если в прошлом году однокомнатную квартиру на первичке в Полтаве можно было купить за 45 – 46 тысяч долларов, то сейчас цены стартуют от 50 тысяч. С начала 2024 года средняя стоимость выросла на 3 – 5%.

Это связано с повышенным спросом (переселение людей из восточных областей) и ростом цен на стройматериалы. Поэтому в ближайшее время стоимость может вырасти еще больше – до 10%.