Пара решила восстановить старый дом на воде: что из этого вышло

Пара приобрела необычный участок в Западном Сассексе за 883 842 доллара. На территории располагался полуразрушенный домик на воде, а сам пруд больше напоминал болото.

На реставрацию здания пара заложила 1,16 миллиона долларов. Также они решили превратить пруд с местным стоком на биоразнообразный водный ландшафт. Что у них получилось – далее.

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Дом Grand Designs создан парой дизайнеров / Фото Daily Mail

Родители двух детей Нина и Дэн, которые имеют собственный бизнес в Лондоне, запланировали завершить преобразование дома за 2 года. Такая спешка пары была связана с семейными обстоятельствами. За год до начала работ, отцу Дэна поставили диагноз лейкемия. Будучи фермером, он учил сына укладывать кирпич, водить экскаватор и проводить сварочные работы. Супруги бросили все силы, чтобы отец успел увидеть дом своей мечты, построенный руками своего ребенка.

Проблемы с которыми столкнулась пара

Дом Grand Designs создан парой дизайнеров / Фото Daily Mail

Из-за перебоев с доставкой материалов и проблем с ипотечным кредитом, пара сразу встала перед трудностями, которые могли бы полностью разрушить их идею.

Дэн надеялся завершить проект без привлечения строителей, выполнив большую часть работы самостоятельно. Таким образом, пара пыталась сэкономить средства. Они надеялись вписаться в бюджет, который не превышал 884 тысяч долларов. Эти деньги они накопили благодаря продаже своего дома и получения дохода от собственного бизнеса. Также пара пыталась взять кредит под залог лондонской квартиры. Но эта идея не сработала. Поэтому им пришлось несколько раз перенести запланированные работы и покупку важных деталей.

Дом Grand Designs создан парой дизайнеров / Фото Daily Mail

В августе 2019 пара наконец продала свою квартиру. Часть полученных средств они потратили на теннисный корт, о котором мечтал отец Дэна.

Несмотря на усилия пары и максимальное ускорение процесса строительства, отец Дэна не успел увидеть отремонтированный дом.

Это демотивировало мужчину. И еще больше затянуло процесс.

Несмотря на то, что приближалась зима, пара до сих пор жила в старом доме 1930-х годов. Нина вспоминает, что здесь не было теплоизоляции, через дыры в окнах постоянно дуло, а чтобы помыться, приходилось кипятить воду в чайнике.

Интерьер дома / Фото Daily Mail

Дэн признается, что в какой-то момент ему показалось, что ничего не получится. Он не успевал проводить время с детьми, пропустил семейные рождественские каникулы и никак не справлялся со строительством. Кроме того, ему приходилось увеличивать нагрузку на работе, чтобы выплачивать счета.

Интерьер дома / Фото Daily Mail

Еще одна проблема, которая пошатнула бюджет, – ненадежные поставщики. Супруги оплатили окна (отдав за них 95 176 долларов), однако поставка откладывалась в течение многих недель, а затем компания полностью исчезла.

Вы вкладываете в это свои сбережения и весь эмоциональный ресурс, ожидая окон, которые никогда не появятся, – рассказывает Нина.

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Детская комната / Фото Daily Mail

Через 2 года изнурительной работы пара все же завершила проект. Они признаются, что это невероятно утомительный процесс, который влечет за собой много стресса. Это влияет на то, как вы кушаете, как спите и на ваши отношения. Поэтому не стоит начинать самостоятельную работу, если вы не уверены в своих силах.

Интерьер дома / Фото Daily Mail

Сейчас паре осталось доработать бассейн. Но они знают, что точно справятся с этим процессом.