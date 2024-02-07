Светло-серый – особенно популярный цвет кухни, поскольку он служит прекрасным нейтральным фоном в интерьерах любого стиля: от современного до традиционного. В сочетании с более смелыми тонами светло-серый также может быть удивительно элегантным и роскошным.

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Кухня со светло-серыми шкафами и роскошным мрамором

Современная серая кухня / Фото Joana Aranha

Добавьте роскошные материалы в гармоничных тонах, чтобы создать вау-эффект на фоне простых бледно-серых кухонных шкафов. Натуральный мрамор с волнистыми прожилками является хорошим выбором, как в этом интерьере. Он придает ощущение легкости и элегантности.

Светло-серая кухня с черной акцентной плиткой

Черная плитка между серыми шкафами создает хороший контраст / Фото Lindsay Brown

Темный цвет всегда добавляет роскошного контраста в бледном интерьере. Так дизайн выглядит не таким скучным и бесхарактерным.

Однотонная серая кухня

Серая кухня с несколькими белыми акцентами / Фото Kate Feather

Если вы обожаете только нейтральные схемы и не готовы к громким акцентам, выберите для кухни несколько оттенков серого. Для определенного разнообразия можно добавить белые стулья или декор.

Светло-серый как идеальный фон

Бледно-серая кухня с черной плитой и мраморными столешницами / Фото Bethany Adams Interiors

Этот цвет уместнее назвать бледно-серым, а не светлым. Он идеально подходит для окрашивания стен, и издалека может показаться белым.

Бледно-серый как успокаивающий цвет

Серая глянцевая кухня с шевронным полом / Фото Rebecca Hughes Interiors

Одна из причин, почему бледно-серый цвет всегда будет иметь место в наших сердцах, – это его успокаивающий эффект. Достаточно просто взглянуть на фотографию этой кухни в стиле тихой роскоши, чтобы в душе стало уютно.