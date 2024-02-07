Світло-сірий – особливо популярний колір кухні, оскільки він слугує чудовим нейтральним фоном в інтер'єрах будь-якого стилю: від сучасного до традиційного. У поєднанні з більш сміливими тонами світло-сірий також може бути напрочуд елегантним і розкішним.

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Кухня зі світло-сірими шафами та розкішним мармуром

Сучасна сіра кухня / Фото Joana Aranha

Додайте розкішні матеріали в гармонійних тонах, щоб створити вау-ефект на тлі простих блідо-сірих кухонних шаф. Натуральний мармур із хвилястими прожилками є гарним вибором, як у цьому інтер'єрі. Він додає відчуття легкості та елегантності.

Світло-сіра кухня з чорною акцентною плиткою

Чорна плитка поміж сірими шафами створює гарний контраст / Фото Lindsay Brown

Темний колір завжди додає розкішного контрасту в блідому інтер'єрі. Так дизайн виглядає не таким нудним і безхарактерним.

Однотонна сіра кухня

Сіра кухня з кількома білими акцентами / Фото Kate Feather

Якщо ви обожнюєте лише нейтральні схеми й не готові до гучних акцентів, оберіть для кухні кілька відтінків сірого. Для певного різноманіття можна додати білі стільці чи декор.

Світло-сірий як ідеальний фон

Блідо-сіра кухня з чорною плитою та мармуровими стільницями / Фото Bethany Adams Interiors

Цей колір доречніше назвати блідо-сірим, а не світлим. Він ідеально підходить для фарбування стін, і здалеку може здатися білим.

Блідо-сірий як заспокійливий колір

Сіра глянцева кухня з шевронною підлогою / Фото Rebecca Hughes Interiors

Одна з причин, чому блідо-сірий колір завжди буде мати місце в наших серцях, – це його заспокійливий ефект. Досить просто поглянути на фотографію цієї кухні в стилі тихої розкоші, щоб в душі стало затишно.