Стены в гостиной можно легко перекрашивать при необходимости, а вот напольное покрытие – это выбор, который вы делаете на годы. Большинство дизайнеров говорят, что пол все же лучше выбирать темным.

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Почему пол надо выбирать темнее стен

Гостиная с деревянным полом, что темнее стен / Фото Robbie Maynard Interiors

По словам дизайнера интерьера Робби Мейнарда из Сан-Диего темнее стен пол визуально увеличивает пространство.

Темный пол добавляет определенного контраста комнате и, как правило, делает пространство больше,

– объясняет дизайнер.

Еще одно преимущество темного пола заключается в том, что он дольше выглядит чище, чем светлый, и требует меньше ухода.

"Деревянный пол средних и темных оттенков чрезвычайно популярна и часто запрашиваемая клиентами", – добавляет дизайнер.

Часто владельцы помещений хотят сделать акцент на стенах. В этом случае тоже нужно выбирать темный пол.

Гостиная с акцентом на стенах благодаря цвету / Фото Arsight

"В этой гостиной использовали пол, темнее стен, чтобы привлечь внимание к открытым кирпичным стенам", – сказал дизайнер интерьера Артем Краповинский.

Если вы решили выбрать темный пол с мыслью об акценте, то стоит выбрать еще и светлую мебель. Это однозначно усилит эффект.