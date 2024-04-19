Стіни у вітальні можна легко перефарбовувати за потреби, а от підлогове покриття – це вибір, який ви робите на роки. Більшість дизайнерів кажуть, що підлогу все ж краще обирати темною.

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Чому підлогу треба обирати темнішою за стіни

Вітальня з дерев'яною підлогою, що темніша за стіни / Фото Robbie Maynard Interiors

За словами дизайнера інтер'єру Роббі Мейнарда з Сан-Дієго темніша за стіни підлога візуально збільшує простір.

Темніша підлога додає певного контрасту кімнаті і, як правило, робить простір більшим,

– пояснює дизайнер.

Ще одна перевага темної підлоги полягає в тому, що вона довше виглядає чистішою, ніж світла, і потребує менше догляду.

"Дерев'яна підлога середніх і темних відтінків надзвичайно популярна і часто запитувана клієнтами", – додає дизайнерка.

Часто власники помешкань хочуть зробити акцент на стінах. У цьому випадку теж потрібно обирати темну підлогу.

Вітальня з акцентом на стінах завдяки кольору / Фото Arsight

"У цій вітальні використовували підлогу, темнішу за стіни, щоб привернути увагу до відкритих цегляних стін", – сказав дизайнер інтер'єру Артем Кроповінський.

Якщо ви вирішили обрати темну підлогу з думкою про акцент, то варто обрати ще й світліші меблі. Це однозначно підсилить ефект.